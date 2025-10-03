ミタチ産業は３日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比３．０倍の２７７億３９００万円、営業利益は同２．８倍の７億９００万円だった。国内事業、海外事業ともに大幅な増収増益になった。国内は自動車部品メーカー向けの半導体の販売やアミューズメント分野の売り上げが伸長。海外はＯＡ機器向けや産業機器関連のＥＭＳ受注が堅調に推移した。