札幌市は2025年10月3日、南区にあった動物園「ノースサファリサッポロ」を運営していた「有限会社サクセス観光」に対して、都市計画法違反に関する勧告書を交付したことを明らかにしました。札幌市・市街地整備部開発指導課によりますと、2025年12月26日までに所有する違法建築物122棟を除却することと、開発指導課に対して毎月除却の進捗状況を報告することの2点を勧告したということです。ノースサファリサッポロは