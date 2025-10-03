楽天グループはこの日の取引終了後、第３四半期連結決算に約２７０億円の減損損失を計上すると発表した。傘下の楽天マート（旧楽天西友ネットスーパー）で展開するネットスーパー事業において顧客獲得実績が当初計画を著しく下回る結果となったため。商品調達プロセスの構築に想定以上の時間を要したほか、コロナ禍収束に伴う消費者の実店舗回帰などの影響があったという。 出所：MINKAB