鹿島アントラーズは3日、5日に行うJ1第33節・ガンバ大阪戦のチケットが完売したと発表した。ただしスタジアム修繕工事の状況などを踏まえ、北スタンド上層エリアと北スタンド上層エリア、南スタンド上層エリアのチケットを追加販売するという。販売方法は公式サービスの「鹿チケ」のみで、当日券販売所でのチケット販売はない。