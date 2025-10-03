サガン鳥栖は3日、MFヴィキンタス・スリヴカがワールドカップ欧州予選を戦うリトアニア代表メンバーに選出されたと発表した。同代表は9日にフィンランド、12日にポーランドと対戦する。クラブを通じて「このチャレンジをとても楽しみにしていますし、そこで得たものをサガン鳥栖に還元することができるように、良い時間にしたいと思います」とコメントしている。