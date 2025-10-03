Jリーグは3日、登録役員の追加・変更・抹消を発表した。ジュビロ磐田が安間貴義氏の監督登録を完了。志垣良氏とマーレー志雄通訳のコーチ登録も認められた。それによりジョン・ハッチンソン前監督の登録と、西野泰正氏、ショーン・オントン氏、アーチ・セリミ氏のコーチ登録も抹消となっている。磐田は今季のJ2で現在8位。またレノファ山口FCが佐藤謙介氏のコーチ登録を抹消。同氏は強化部長に就任することが発表になってい