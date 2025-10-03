目の錯覚を利用して車のスピードの出し過ぎを防ごうと、札幌市手稲区の通学路にトリックアートで描かれた横断歩道が設置されました。札幌市手稲区西宮の沢の市道に設置された「トリックアート横断歩道」。目の錯覚によって、ドライバー目線だと道路にでこぼこしたものが置かれているように見えます。（札幌市建設局土木部道路課園田博之主査）「立体的に見える横断歩道を設けることで、ドライバー