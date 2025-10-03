シャオミ・ジャパンは2025年9月26〜28日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で一般に向けた新製品発表イベント「Xiaomi EXPO 2025」を開催した。イベント初日にはメディア向けの発表会も行われ、スマートフォンやスマートウォッチ、タブレット端末など数多くの新製品が発表された。本稿では前編として、同社の鄭彦（テイ ゲン）取締役副社長と安達晃彦プロダクトプランニング本部本部長の発表内容をまとめた。●日本での展