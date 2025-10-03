日本たばこ産業（JT）は10月1日に、加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」を、「CLUB JTオンラインショップ」と全国のPloom Shopで発売した。カラーは、ジェットブラック、ゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。スターターキットの価格は1980円。●最新の加熱技術を搭載「Ploom CUBE」は、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と同様に、JTの最新加熱技術であるSMART HEA