転生悪女の黒歴史この記事の画像を見る妄想の世界というのは恥ずかしい。自分の理想がモロに出るし、何かと都合のいいことばかり起こる。誰だって妄想をすることはあるし、自分のための、自分だけのものなのだからそれでいいけれど、目の前に突きつけられたらあまりにあけすけで悶絶してしまう。そんな過去の自分の妄想の世界に転生してしまうのが、10月からアニメもスタートする『転生悪女の黒歴史』（冬夏アキハル/白泉社）