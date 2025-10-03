第76回毎日王冠（5日／GII、東京芝1800m）には、ダービー4着のサトノシャイニング、しらさぎS2着のチェルヴィニア、昨年3着で一昨年の覇者エルトンバローズなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ホウオウビスケッツ」を取り上げる。 ■ホウオウビスケッツ 同馬は前々からスピードで振り切る形に持ち込めた時のみ好走できる個性派。