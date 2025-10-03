北海道八雲町の住宅で2025年10月3日、住宅の風除室のガラスが割れているのが見つかり、警察はクマによる被害とみてパトロールを強化しています。八雲町熊石泊川町で10月3日午前7時すぎ、80代の住人女性から通報を受け駆けつけた警察官が、風除室のガラスが割れているのを発見しました。周辺には動物の毛が散乱していて、役場職員が確認したところ、クマのものである可能性が高いことがわかりました。八雲町熊石地区では9月以