井上ヨシマサの作家デビュー40周年アルバム3部作の最終章を飾るオリジナルアルバム『Y-POP』の詳細が発表となった。井上ヨシマサは1985年に小泉今日子に楽曲提供をしたことから作家活動を開始。2025年に作家デビュー40周年を迎えることから始まったアニバーサリープロジェクトでは、アルバム3部作のリリースが発表。2024年7月にリリースされた第1弾アルバム『再会 〜Hello Again〜』では、タイトルの通り珠玉の楽曲で昭和・平成ポ