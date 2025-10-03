SBI証券は、個人型確定拠出年金（iDeCo）に関する各種変更手続きをオンラインで完結できる新サービス「e-iDeCo」を2025年10月20日（月）（予定）より提供開始すると発表した。同サービスの導入は業界初（※）となる。 ※比較対象範囲はiDeCoを提供する全運営管理機関。2025年10月3日現在、SBI証券調べ ○書面不要で手続きが完了従来、iDeCo加入後の氏名や住所変更、掛金額変更といった手続きはすべて書面による届出が必要だった