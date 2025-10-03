SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。先ごろ、同プレミアムライブに関する出演者たちのトークセッションを公開したが、続くインタビューはSIAM SHADEメンバーの栄喜。SOPHIAの松岡充を発起人として、同じくデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜にプロジェクトへの賛同を働きかけたことで始動したユニットがSIAMSOPHIAで