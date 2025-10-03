名古屋地検が入る庁舎教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は3日、11歳だった女児の下着を盗撮し動画を共有したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影など）の罪で神奈川県葉山町立中の元教員石川勝也容疑者（28）＝横浜市戸塚区、同法違反罪で起訴＝を追起訴した。追起訴状によると、昨年7月11日、神奈川県内の施設で女児の下着を携帯電話で盗撮し、8月7