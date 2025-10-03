篠井英介が主演する舞台『欲望という名の電車』が、東京芸術劇場 シアターイーストにて2026年3月12〜22日、大阪にて同年4月上旬に上演されることが発表された。【写真】長澤まさみ主演『おーい、応為』寺島しのぶ、大谷亮平、篠井英介、奥野瑛太の出演が決定！現代演劇の“女方”としてその名を刻む篠井英介。2023年には、イキウメ『人魂を届けに』と、ケムリ研究室『眠くなっちゃった』の女方を演じた2作品で紀伊國屋演劇賞個