イースタン・リーグ王者の巨人と、ウエスタン・リーグ王者の中日が戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）の予告先発が３日、発表された。巨人は育成２年目の園田純規投手、中日は仲地礼亜投手が先発する。この日、巨人は宮崎入り後にサンマリン宮崎で前日練習を行った。１６年以来９年ぶり９度目のファーム日本一を目指す一戦へ向けて、桑田２軍監督は「やはり野球は、勝利を通じて選手たちが成長していくと思います