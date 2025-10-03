イースタン・リーグ王者の巨人と、ウエスタン・リーグ王者の中日が戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）の予告先発が３日、発表された。巨人は育成２年目の園田純規投手、中日は仲地礼亜投手が先発する。園田は今季、６月の２軍公式戦デビューから１３度の先発を含む１４登板で無傷の８勝、防御率１・４２をマークした。この日の前日練習後、桑田２軍監督は「ゲームをつくる力にすごくたけている」と評価。大役を務