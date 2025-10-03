◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節湘南―東京Ｖ（３日・レモンＳ）東京Ｖが敵地で湘南と対戦する。前節は浦和と０―０で引き分け、今節はリーグ３戦ぶりの勝利を目指す。勝てばＪ１通算２５０勝目となる一戦で、前節は出場停止だったＤＦ谷口栄斗が先発に復帰した。東京Ｖのメンバーは以下の通り。【東京Ｖ】▽ＧＫマテウス▽ＤＦ宮原和也林尚輝谷口栄斗▽ＭＦ内田陽介斎藤功佑森田晃樹深沢大輝▽Ｆ