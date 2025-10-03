記録的な大雨により水没した、三重県四日市市の地下駐車場に止められていた車の搬出作業が10月3日、すべて完了しました。近鉄四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」では、先月12日の記録的な大雨で、止めてあった車274台が水没しました。9月29日からレッカー車を使った搬出作業が連日続けられていましたが、全国各地から応援に駆け付けたことで作業スピードもあがり、車の搬出作業は10月3日、完了