Ｊ１鹿島は３日、第３６節横浜ＦＣ戦（１１月８日・メルスタ）において、来場者先着２万５０００人に茨城県産の野菜を配布すると発表した。特別企画「ＩＢＡＲＡＫＩＢＯＯＳＴ〜茨城の底力、集結せよ！〜」の実施しに伴うもので、クラブパートナーのＪＡグループ茨城の協力のもと、実現する。野菜は全て、多くの農産物が日本一の収穫量を誇る“農業大国”茨城県産。さつまいも、ピーマン、水菜、小松菜、青梗菜をランダム