長野県佐久市の千曲錦酒造が、2025年6月5日に発売したスパークリング純米酒「和ガハイ(わがはい)」が好評を博しています。特に若年層や女性を中心に「日本酒の世界に入るきっかけとなる一本」として支持を集めており、公式オンラインショップでの販売も開始され、全国から購入可能です。 千曲錦酒造 スパークリング純米酒「和ガハイ」 価格：2,090円(税込)発売日：2025年6月5日販売場所：公式オンラインショップ、