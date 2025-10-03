メ～テレ（名古屋テレビ） 持続可能な社会を目指すための目標「SDGs」を楽しみながら知ることができるイベントが、愛知県常滑市で始まりました。 「Aichi Sky Expo」で3日から始まったイベントには約150の企業や自治体、大学などが出展し、SDGsへの取り組みを紹介しています。 愛知万博20周年記念事業実行委員会のブースでは、環境保全や生物多様性をテーマとしたパネルなどが展示され、「あいちSDGsア