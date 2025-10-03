【新華社フフホト10月3日】中国内モンゴル自治区フフホト市にあるバーベナの花畑が、国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）に見頃を迎え、息をのむほど美しい花を観賞するため多くの市民や観光客が訪れている。（記者/王雪氷）