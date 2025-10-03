メ～テレ（名古屋テレビ） 9月の大雨で被害を受けた三重県四日市市の地下駐車場から、浸水した車がほぼ搬出されました。 四日市市の「くすの木パーキング」。地下に残されていた274台の車のうち、3日までに271台が運び出されました。 また、3日には四日市市の森智広市長が三重県庁を訪れ、浸水した地下駐車場の復旧に対する財政支援を一見知事に求めました。 「くすの木パーキングは四日市の中心部の機