しもつけ彩風菓松屋から、郷土玩具「きぶな」をモチーフとした縁起菓子「きぶなまもり」の秋限定商品が登場。安納芋と紅はるかを使用した「きぶなまもり すいーとぽてと」を、2025年9月27日より販売中です。 しもつけ彩風菓松屋「きぶなまもり すいーとぽてと」 発売日：2025年9月27日(土)販売場所：しもつけ彩風菓松屋 店頭、および公式オンラインショップ 秋の実りをぎゅっと詰め込んだ新商品「きぶなまも