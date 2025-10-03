２日、マカオのセナド広場を散策する観光客。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社北京10月3日】中国では国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）中、人々がさまざまな方法で楽しい時間を過ごしている。１日、四川省成都市新都ハイテク産業パークの「沐光森林」キャンプ地で、同省の伝統劇「川劇」の変臉（へんれん＝隈取りの仮面の早変わり）を披露する俳優。（成都＝新華社配信／李向雨）２日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙