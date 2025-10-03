クエンティン・タランティーノ監督が、自身の代表作「キル・ビルＶｏｌ．１」および「キル・ビルＶｏｌ．２」を１本の映画として再編集し、１２月５日に全米公開する。新作のタイトルは「キル・ビル：ザ・ホール・ブラディ・アフェア」で、配給はライオンズゲートが担当する。 【写真】はまり役！主人公を演じたユマ・サーマン 同作には、７分半に及ぶ未公開のアニメーションシーン