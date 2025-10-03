【新華社莆田10月3日】中国福建省の莆田（ほでん）市美術館で9月28日、大型木彫作品「京杭大運河」の初展示が始まった。同作品は、千年にわたり受け継がれてきた木彫技術で、京杭大運河の千年の風格を彫り上げている。同作品は中国工芸美術の巨匠で、卓越した技能を持つ職人「大国工匠」にも選ばれた鄭春輝（てい・しゅんき）氏が43人のチームを率い、2年半かけて完成させた。全長44メートルの大作は、樹齢100年以