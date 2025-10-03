福岡県大牟田市の三井化学・大牟田工場で3日午前、塩素系ガスが漏れました。ことし7月以降、これで4度目の漏えい事故です。大牟田市消防本部によりますと、3日午前9時半ごろ、福岡県大牟田市浅牟田町の三井化学大牟田工場で、ガスの検知器が作動したと工場関係者から通報がありました。三井化学によりますと、プラントから少量の塩素系ガスが漏れ出しましたが、消防が到着した時にはガス漏れは止まっていました。敷地外には漏れ出