〈「子どもとは将棋を指したくない」かつて藤井少年も似た発言を…師匠が発見した藤井聡太と“同世代ライバル”伊藤匠の意外な共通点とは〉から続く将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。【画像】鋭い眼差しが忘れられな