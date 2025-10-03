高知市のリサイクルショップで試着中の男性が置いていた現金などが入ったショルダーバッグを盗んだとして、県警は10月3日に窃盗の疑いで高知市の50代の無職の男を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市神田の無職・壇英治容疑者（54）です。警察によりますと、壇容疑者は8月19日に高知市のリサイクルショップで、愛媛から買い物に来ていた男性のショルダーバッグを盗んだ疑いが持たれています。バッグの中