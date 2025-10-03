【WWE】SMACK DOWN（9月26日・日本時間27日／フロリダ・オーランド）【映像】まるで“リアル鳥人間”超人レスラーの場外ダイブ超新星レスラーが圧巻の身体能力を見せつけた。とてつもない飛距離&高さのダイブでリングから場外へ。ファンを騒然とさせた。注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」に所属する若手レスラーのジェボーン・エヴァンスだ。同選手は細身ながらも持ち前の身体能力