俳優の杉浦太陽が10月2日に自身のアメブロを更新。プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子から出産祝いをもらったことを報告した。【映像】辻希美、出産間近の大きくなったおなかを公開この日、杉浦は「村上佳菜子ちゃんから、出産祝いをいただきました」と報告し、村上と自身の2ショットを公開。「可愛いスタイたち」と説明し「ありがと〜」と感謝を述べた。最後に「これからも、ラジオ頑張っていこ〜」と意気込み