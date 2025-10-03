〈ドジャース佐々木朗希“中継ぎ転向”決断の真相「2つの選択肢があるよ、と言われて…かなり悩みました」「先発にこだわるよりも…」《本人が語る》〉から続く10月2日、シンシナティ・レッズとのワイルドカード第2戦の9回に登板し、2奪三振の好投を見せたドジャース・佐々木朗希。チームのディビジョン・シリーズ進出に“クローザー”として貢献した。最高の舞台のマウンドに上がるまで、ケガによる離脱とリハビリ調整で苦しん