長崎県では、3日夜から4日朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。気象庁スーパーコンピューターLFM（メソ気象モデル）では、長崎県付近に赤色や紫色の激しい雨が予想されています。長崎県では１時間に６０ミリの滝のような非常に激しい雨が降る見込みです。夜間の大雨は、寝ている間に状況が急激に悪化したことを気づきにくく、避難が遅れることがよくあります。このため、崖や川の近くにお住いの方や高齢者など避難に