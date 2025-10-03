獲れたての新鮮な能登の海の幸を空輸で直送し、その日のうちに首都圏で販売する取り組みが行われました。消費の拡大へ、大手航空会社も能登復興を支援します。早朝の午前6時、能登町の宇出津新港にある仮設の荷捌き場に新鮮な魚介類が次々と運び込まれます。その魚を見つめるのは、全日空の社員たちです。これまでも被災地の親子を万博に招待したり、ボランティア・ツアーを企画したりして、能登を支援してきました。今回は3月に続