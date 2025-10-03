プロ野球の2025年レギュラーシーズンも終盤、この時期の風物詩とも言える“人員整理”が各球団で始まっている。東北楽天ゴールデンイーグルスでも、よもやの“クビ”が言い渡されてーー。【写真】楽天から戦力外通告を受けた選手が複数…悲しみのマー君会2011年ドラフトで楽天から6位指名を受けて入団以降、生え抜き選手として13年間にわたってプレーした島内宏明選手（35、以下敬称略）に、来シーズンの選手契約を行わない旨