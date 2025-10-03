動画配信プラットフォーム”TikTok”で今夜、人気クリエイターらが能登の復興を後押ししようと生配信を行います。石川県庁を訪れた出演者が意気込みを語るとともに、義援金を贈りました。TikTokを運営するTikTok Japanは、5月から「TikTok LIVE Local Love in 石川」と題して、人気クリエイターと共に輪島市の白米千枚田や輪島大祭の現場を訪れ配信活動をしてきました。そして3日夜、これまでの活動成果を披露するため生配信を行い