写真家で映画監督の蜷川実花氏が編集長を務めるビジュアルマガジン『Mgirl』（MATOI PUBLISHING）最新号N°37（2025-26AW）が、10月24日に発売される。映画『ヘルタースケルター』以来の盟友である俳優・沢尻エリカが登場し、蜷川撮影による“美背中”全開のグラビアを披露する。【写真】太ももあらわなミニスカ美脚ショットの沢尻エリカ今年1月、京都で行われた蜷川氏の大型展覧会「蜷川実花展 with EiM」に沢尻が来場した動