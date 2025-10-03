ドイツ・ブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメンでプレーしているU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）に対し、日本サッカー協会が代表入りを要請しているという。現在肩の怪我によって離脱しているものの、今シーズンはブレーメンで正ゴールキーパーのポジションを獲得するなど成長を遂げている長田澪。ドイツのメンヘングラードバッハで生まれたものの、その後母親の出身地である日本へと移住し、14歳で再び生まれ故郷