瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。3日夜も雨雲がかかるでしょう。 4日も断続的に雨が降り、すっきりしない天気になる見込みです。沿岸部では風がやや強く吹く可能性があります。朝の最低気温は岡山で20度、津山で17度、高松で21度でしょう。日中の最高気温は岡山で24度、津山で22度、高松で27度の予想です。3日よりもやや気温が高くなるでしょう。4日も湿度が高いため、ジメジメとした体感になります。日曜