6thシングル『超絶SUMMERでバカになれ』Lienelの6人 6人組メインボーカル＆ダンスグループLienelが、HOMINISに2回目の登場。今回は、8月20日にリリースされた6thシングル『超絶SUMMERでバカになれ』の話を中心に、メンバー同士で「お願いしたいこと」などについてもインタビュー。メンバーの知られざる顔が見える。――『超絶SUMMERでバカになれ』はどんな楽曲でしょうか？高岡「夏をぐっと詰め込んだような、つい合いの手を