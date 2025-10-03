相手に好かれる人、好かれない人の違いはどこにあるのか。明治大学法学部教授の堀田秀吾さんは「さりげない仕草、言動が明暗を分けることになる。例えば、バージニア工科大学の研究ではスマホをテーブル上に置くだけで、親近感や共感が低下する」という――。（第2回）※本稿は、堀田秀吾『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード…科学的に証明された すごい習慣大百科』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。