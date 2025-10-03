◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節（現地9月30日〜10月1日）36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的に決勝トーナメントに進出し、9位から24位のチームはプレーオフに回ります。開幕連勝を飾ったのは6チーム。バイエルン（ドイツ）は敵地でパフォス（キプロス）大勝で首位。レアル マドリード（スペイン）も敵地でカイラト（カザフスタン）に圧勝し2位。前回王者のパリ サン