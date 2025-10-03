北海道ガスが上士幌町と推進してきた太陽光発電所の竣工式が行われ、その愛称が発表されました。上士幌町に新たに完成した太陽光発電所の竣工式です。北海道ガスが上士幌町と推進してきたこの太陽光発電所は、出力１９９９キロワットのメガソーラーで、両面パネルを採用したことにより、地面や雪からの反射光で発電ができるということです。公募で選ばれた「みらいパワーかみしほろ」という愛称も発表されました