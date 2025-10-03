女優・高橋ひとみが２日、インスタグラムを更新。愛犬のゴールデンレトリバーと散歩中、偶然出逢った女優との完全プライベート姿を公開した。「オシャレな街を柚とお散歩していたら偶然、酒井美紀さんにお会いしてパチリ」とチェックのシャツに黒いパンツ、キャップをかぶった酒井と愛犬との写真をアップ。高橋も同じくキャップ姿で、ボーダーのカットソー、デニムとお揃いコーデのよう。「女優さんだから当たり前だけど…街中