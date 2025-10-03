青い森鉄道と青森県は９月３０日、南部町玉掛にある諏訪ノ平駅の駅舎の建て替え工事を１０月６日から行うと発表した。県によると同駅舎の建て替えは初めてで、９０年以上の歴史を持つ駅舎が生まれ変わる。駅舎は木造で、１９３２年に完成した。戦時中、同町に疎開していた俳優でエッセイストの黒柳徹子さん（９２）が、三戸町立高等女学校（現・三戸高校）への通学で利用したことでも知られている。県によると、駅舎は経年劣