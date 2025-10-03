「オールレディース・Ｇ３ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」（４日開幕、戸田）女子の強豪が集まったＧ３戦は４日に開幕。９日までの６日間開催で、準優３レース制で行われる。３日は前検が行われ、地元の滝沢織寧（２６）＝埼玉・１３２期・Ｂ１＝が、前検一番時計の６秒５１をマークした。相棒の６１号機は、優出２回の実績があり２連対率は４８パーセント。レース足に特徴のある好素性だ。「まだペラは叩いてな